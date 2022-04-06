الحكومة: زيادة موارد النقد الأجنبي لدى البنوك مع الإقبال على…

دوت الخليج – ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية.

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع أكد أهمية استمرار المتابعة والتقييم للتطورات الجارية على الساحة الدولية، وتأثيراتها المباشرة وغير المباشرة على مصر، وكذا تقييم الإجراءات المهمة التى اتخذتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، من أجل ضمان الاستجابة السريعة، والعمل على تقليل حدة التأثيرات السلبية لهذه الأزمة العالمية.

وأضاف: كما استعرض النتائج الإيجابية للإجراءات النقدية والمالية التي تم اتخاذها منذ آخر اجتماع للجنة في مارس الماضي، إلى جانب تأكيد ما أثمر عنها من زيادة موارد النقد الأجنبي المتاح لدى البنوك المصرية، نتيجة الإقبال على بيع العملة الأجنبية، وشراء شهادات الادخار بالجنيه المصري، والاستفادة من سعر الفائدة المجزي الذي يبلغ 18%.

وأشار السفير نادر سعد إلى أن اللجنة استعرضت أيضا الإجراءات والتنسيقات التي تتم بين الحكومة والبنك المركزي لفتح الاعتمادات المطلوبة لاستيراد السلع الأساسية والضرورية ومستلزمات الإنتاج، في إطار حرص الدولة المصرية على القيام بما يلزم للتعامل مع تداعيات الأزمة الروسية ـ الأوكرانية.

حضر الاجتماع: طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ونائبا محافظ البنك المركزي المصري، جمال نجم، ورامي أبو النجا.

كما شارك في الاجتماع من أعضاء المجلس التنسيقي ذوي الخبرة: الدكتور أشرف العربي، ومحمد الإتربي، والدكتور حسين عيسى، ومسئولو الوزارات والجهات المعنية.