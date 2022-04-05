وزير البترول يبحث مع سفير الاتحاد الأوروبي مجالات التعاون…

استقبل المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة والوفد المرافق له، لاستعراض مجالات التعاون المشترك بين قطاع البترول والشركات الأوروبية، من ضمنها جهود تنمية الموانئ وتطويرها واستكشاف الإمكانات ومتابعة المشروعات في الموانئ المصرية والسوق البحري في ضوء مذكرة التفاهم التى تم توقيعها، خلال مؤتمر إيجبس 2022 مع هيئة ميناء أنتويرب البلجيكي.

وكذلك تم استعراض مجالات التعاون في النقل البحري والنهري وتجارة وتداول الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية، إضافة إلى مجالات التعاون في خفض الانبعاثات وإنتاج وتخزين الهيدروجين وتدريب الكوادر ومشروعات كفاءة الطاقة بالمواقع البترولية، فضلاً عن استعدادات مصر لاستضافة القمة العالمية للمناخ COP27.

وأكد الملا خلال اللقاء، أن مجالات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي كبيرة وخاصة بين قطاع البترول والشركات الأوروبية، مشيراً إلى أهمية الإسراع بمشروعات إنتاج وتخزين الهيدروجين ومشروعات كفاءة الطاقة وخاصة بالموانئ المصرية .

ولفت إلى أن التكنولوجيات الحديثة تلعب دوراً مهماً في رفع الكفاءة الانتاجية وتحقيق معدلات مرتفعة للحفاظ علي البيئة، مشددًا على أهمية تواجد بنية تحتية قوية ومتكاملة في تحقيق نجاحات قطاعات الطاقة لما توفره من مرونة وحلول وخيارات مختلفة للتعامل مع المشروعات.

وأكد وزير البترول، أن مشروعات كفاءة الطاقة بهذه التسهيلات والمواقع البترولية من شأنها أن تزيد من معدلات تنفيذ ونسب نجاح المشروعات البترولية.

ومن جانبه أشاد كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، بما حققته مصر من معدلات قياسية فى مجال توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، لما تمثله من نجاحات ملموسة على أرض الواقع، مشيراً إلى فخره بمساهمة الاتحاد الأوروبي في العديد من المشروعات الطموحة والناجحة بقطاع البترول سواء بالتمويل أو بتقديم الدعم الفني.

وأوضح برجر وجود مجالات وفرص عدة، لتوسيع التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي وعلى الأخص اعتزام إحدى شركات الملاحة البلجيكية الكبرى القدوم إلى مصر، خلال الشهر الجاري لبحث إمكانية إنشاء مركز عالمي لتموين السفن في مصر.

حضر اللقاء المهندس أحمد خليفة وكيل وزارة البترول للمشروعات، والمهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفني، والمهندس محمود ناجى معاون وزير البترول للنقل والتوزيع، والمهندس أحمد عبد ربه مساعد رئيس قطاع شئون البترول بالوزارة.