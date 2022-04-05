مال وأعمال

حكومة الكويت تقدم استقالتها إلى ولي العهد

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العربية نت _ تسلم ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الصباح اليوم الثلاثاء، استقالة الحكومة من رئيس مجلس الوزراء المصري الشيخ صباح الخالد الصباح، وفق وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

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وكان رئيس وأعضاء مجلس الوزراء أدوا اليمين الدستورية في 4 يناير الماضي، وذلك وفقا للمادة واحد وتسعين من الدستور.

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يشار إلى أن الجلسة شهدت حينها انسحاب عدد من النواب مع بداية البند الأول لجدول أعمالها والمتعلق بأداء الحكومة اليمين الدستورية.

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يذكر أنه صدر في 23 نوفمبر 2021 الأمر الأميري بتعيين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه ترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.

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كما صدر في الشهر ذاته المرسوم الأميري بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح تتضمن 15 وزيراً.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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