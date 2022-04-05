مال وأعمال

مؤشر مديري المشتريات في السعودية ينمو بأعلى وتيرة منذ 2017

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سي ان بي سي _ ارتفع مؤشر مديري المشتريات السعودي للقطاع غير المنتج للنفط في شهر مارس لأعلى وتيرة منذ ديسمبر 2017 مسجلا بذلك 56.2 نقطة، مدعوما بتحسن الشراء، حيث ارتفع الإنتاج والمشتريات بأسرع معدل في نحو 4 سنوات.

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هذا ونمت الأعمال الجديدة إلى أقصى حد منذ نوفمبر الماضي.

ويذكر أن الحرب الروسية الأوكرانيا والتي ساهمت في ارتفاع أسعار الطاقة، أدت أيضًا إلى زيادة أعباء التكلفة في الشركات.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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