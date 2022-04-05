إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تقترح تغيير تركيبة لقاحات…

وكالات – أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أن لقاحات كورونا المعتمدة حاليًا قد تحتاج إلى تحديث لضمان مستوى مرتفع من الحماية في ظل استمرار تطور الفيروس.

وفي وثيقة موجزة نُشرت قبل اجتماع اللجنة الاستشارية المقرر الأسبوع الجاري، قالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إن العلماء لا يزالون لا يفهمون تمامًا متغيرات الفيروس وفعالية اللقاحات.

وتناقش اللجنة الاستشارية لخبراء اللقاحات الخارجيين في إدارة الغذاء والدواء يوم الأربعاء كيف يمكن للولايات المتحدة أن تقدم توصيات لتغيير تركيبة اللقاحات الحالية إذا لزم الأمر.

وتجري Moderna وPfizer تجارب سريرية على لقاحات تستهدف المتحور أوميكرون، إذ تراجعت فعالية جرعتي اللقاح التابع للشركتين من 70% إلى 10% فقط بعد 25 أسبوعًا من تلقي الجرعة الثانية.

وشددت الإدارة الأمريكية أنها قد تحتاج إلى التفكير في تحديث لقاحات كورونا دون توصية مسبقة من منظمة الصحة العالمية.

وسمحت إدارة الأغذية والعقاقير الأمرثكية الشهر الماضي بمنح الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 50 عامًا أو أكثر جرعة رابعة من لقاح Moderna وPfizer.