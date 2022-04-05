الذهب يصعد مع احتمال فرض مزيد من العقوبات على روسيا وارتفاع…

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– ارتفعت أسعار الذهب يوم الاثنين، إذ تعزز طلب المستثمرين على المعدن الذي يعد ملاذا آمنا بفضل احتمال فرض الدول الغربية مزيدا من العقوبات على روسيا بسبب غزو أوكرانيا وارتفاع التضخم، لكن مكاسبه حد منها صعود الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1932.78 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1832 بتوقيت جرينتش.
وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5% إلى 1934 دولارا.
وقال دانيال بافيلونيس كبير استراتيجي السوق في آر.جيه.أو فيوتشرز إن من المحتمل أن يرتفع التضخم أكثر بسبب تباطؤ الشحن المرتبط بالجائحة في الصين وكذلك الحرب في أوكرانيا، وهو ما يبشر بالخير بالنسبة للذهب.
وصعد الدولار، الذي يعتبر ملاذا آمنا إلى أعلى مستوى في أسبوع، مدعوما أيضا بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وسط توقعات لرفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة رفعا حادا. وكبح تحرك العملة ارتفاع الذهب.
تصاعد الغضب العالمي يوم الاثنين بسبب مقتل مدنيين في شمال أوكرانيا. وبدا أن ذلك سيحفز الغرب لفرض عقوبات إضافية على موسكو، قد تشمل صادرات الطاقة الروسية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبط سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 24.52 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.1% إلى 984.49 دولار، بينما صعد البلاديوم 0.3% إلى 2283.78 دولار.
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