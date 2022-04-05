سفارة أوكرانيا: روسيا تعترض سفينة محملة بالقمح كانت في…

إسلام سالم – ذكرت سفارة أوكرانيا لدى القاهرة، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن “روسيا تمنع حركة سفينة محملة بالقمح كانت في طريقها إلى مصر”.

وكانت الهيئة العامة للسلع التموينية قد أعلنت في فبراير الماضي عن تأمين خروج سفينة الشحن المصرية «وادي العرب»، من ميناء «يوزني» في أوكرانيا، حاملة شحنة من القمح المتعاقد عليها.