- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
العربية دوت نت – أكد وزير المالية البريطاني، ريشي سوناك، أنه يطمح لتحويل بريطانيا إلى مركز عالمي لتكنولوجيا الأصول المشفرة مع إعلان الحكومة عن حزمة من السياسات المالية.
وأضاف سوناك أن التدابير التي اتخذتها الحكومة ستساهم في ضمان قدرة الشركات على الاستثمار والابتكار والتوسع في بريطانيا.
وتعتزم وزارة المالية البريطانية تشريع بعض العملات المشفرة التي تعرف بـstablecoins عند استخدامها كوسيلة للدفع كما تعمل على وضع لوائح لمجموعة أوسع من الأصول المشفرة في وقت لاحق هذا العام.
وstablecoins هي عملات مشفرة مصممة لتكون مستقرة القيمة بالمقارنة مع العملات التقليدية أو السلع كالذهب، لتجنب التقلبات التي تجعل من البيتكوين وغيرها من العملات المشفرة غير صالحة للتجارة.
من جانبه، أكد محافظ بنك إنجلترا أندروا بيلي، أن التكنولوجيا الأساسية للعملات المشفرة تساهم بقدر كبير من الابتكار في الخدمات المالية، لكنها أيضا خلقت فرصا للمجرمين للقيام بعمليات الاحتيال الإجرامية التي يحاول المنظمون منعها.
ودعا بيلي، البنوك وشركات التكنولوجيا والمؤسسات الحكومية إلى العمل مع بنك إنجلترا لمعالجة عمليات الاحتيال ضد المستهلكين مشيرا إلى أن مكافحتها أمر صعب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بريطانيا تعتزم تشريع بعض العملات المشفرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.