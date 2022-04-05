السعودية ترفع سعر بيع الخام العربي الخفيف لآسيا إلى مستويات…

وكالات – أظهرت وثيقة تسعير اطلعت عليها ، أن شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو رفعت سعر بيع الخام العربي الخفيف الرسمي لشهر مايو إلى آسيا ليصبح 9.35 دولار للبرميل فوق متوسط خامي عُمان/ دبي. وسعر البيع الرسمي لشهر مايو ينطوي على أعلى علاوة سعرية للخام العربي الخفيف على الإطلاق. وكانت أرامكو رفعت سعر البيع الرسمي لشهر أبريل لجميع درجات الخام التي تبيعها إلى آسيا بما يتماشى مع توقعات السوق. ورفعت سعر بيع الخام العربي الخفيف الرسمي لشهر أبريل إلى آسيا ليصبح 4.95 دولار للبرميل فوق متوسط خامي عُمان/دبي من 2.15 دولار في مارس.

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