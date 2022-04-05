وزير الزراعة: تصدير أكثر من 10 آلاف طرد نحل العسل إلى…

دوت الخليج – أعلن وزير الزراعة، السيد القصير، تصدير 11 شحنة من نحل العسل بإجمالي 10 آلاف و456 طردًا إلى السعودية، وذلك بعد قرار رفع الحظر واستئناف تصدير النحل المصري إلى المملكة.

وأشار إلى أن المناحل المصرية تخضع للفحص الدوري وتطبيق اشتراطات الإنتاج ولا يسمح بالتصدير إلا من المناحل الخالية من الأمراض والآفات المنصوص عليها من قبل المنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE.

وأضاف وزير الزراعة أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من نحل العسل، والذي يتسم بقدرته على “التكيف مع الظروف البيئية شبه الجافة وما يحمله من صفات مقاومة الأمراض والإنتاجية العالية في وجود المراعي”، وأن مصر لم تستورد نحل منذ 5 سنوات.