رئيس الوزراء: التنسيق مع البنك المركزي المصري لتيسير إجراءات الحصول…

دوت الخليج – قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إن الحكومة ستعمل، بالتنسيق مع البنك المركزي المصري، على تيسير إجراءات الحصول على مستلزمات الإنتاج، وتذليل أي عقبات قد تواجهها.

جاء ذلك خلال الاجنماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، مساء اليوم؛ لمتابعة توافر السلع ومستلزمات الإنتاج، وذلك بحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، وأشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، والمهندس إبراهيم السجيني، مساعد وزيرة التجارة والصناعة للشئون الاقتصادية.

وأوضح أن هدف هذا الاجتماع هو الاطمئنان على توافر مستلزمات الإنتاج، خاصة المرتبطة بالصناعات الغذائية،

ووجه رئيس الوزراء الشكر لاتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية على التعاون والتنسيق المستمر مع الحكومة في مواجهة تداعيات الأزمة الروسية – الأوكرانية، معربا عن “تقديره الكبير لهذه الجهود”.

وتقدم المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، بالشكر لرئيس الوزراء على الاهتمام الذي يوليه لملف الصناعة وتعميق التصنيع المحلي، والمتابعة الدورية مع الصناع بشأن سبل النهوض بالقطاع، وكذا ما يتعلق بمسألة توافر مستلزمات الانتاج.

وأكد السويدي أن الصناع المصريين أسهموا بشكل كبير في توفير المنتجات المختلفة في السوق المصرية، خلال الفترة الماضية، والتي شهدت نقصا عالميا في المعروض من السلع بسبب الأزمة الروسية – الأوكرانية، كما أن المصانع المصرية توفر الملايين من فرص العمل للمصريين، ولذا فيجب الاستمرار فى دعم هذا القطاع المهم، وتوفير احتياجاته.

وفي غضون ذلك، أعرب أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، عن شكره للحكومة على اهتمامها وتواصلها المستمر مع الغرفة منذ اندلاع الأزمة، لافتا إلى أن السلع متوافرة في الأسواق، ولا يوجد نقص في أي سلعة.

وأضاف الجزايرلي: المهم حاليا هو ضبط سلسلة الإمداد لتوفير مخزون مما نحتاجه من مستلزمات للعملية الانتاجية، فيما يتعلق بخامات التصنيع، خاصة للسلع الغذائية.

فيما أشار الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إلى أنه سيتم التنسيق بشأن إعلان الأسعار العادلة للسلع المختلفة؛ لضمان عدم المغالاة في الأسعار، مؤكدا نجاح جهود التنسيق بين الحكومة والغرف التجارية لتوفير السلع المختلفة بأسعار مناسبة.