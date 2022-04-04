بيان من وزارة قطاع الأعمال حول استغاثة نقابة الصناعات…

أصدرت وزارة قطاع الأعمال العام، بيانًا بشأن الاستغاثة الموجهة إلى الوزير هشام توفيق في صحيفة الأهرام بعددها الصادر اليوم الإثنين، تحت عنوان “استغاثة لمعالي وزير قطاع الأعمال العام من النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية”.

وتضمنت الاستغاثة الإحاطة بصدور قرارات الشركة القابضة للصناعات المعدنية بتخفيض الحوافز السنوية بأثر رجعي من 1 يوليو 2021، بثلاث شركات هي النحاس المصرية، ومصر للألومنيوم، وميتالكو.

وأوضحت الاستغاثة أن شركة النحاس المصرية خفضت الحوافز من 24 شهرا إلى 16 شهر سنويا، مع ذكر أن الشركة قامت بتقليل الخسائر بمبلغ 100 مليون جنيه في العام المالي 2020/ 2021، ولم يتم صرف اي مكافآت للعاملين، بينما خفضت بشركة مصر للألومنيوم من 45 شهرا إلى 40 شهرا سنويا، كما تراجعت بشركة ميتالكو من 18 شهرا إلى 15 شهرا سنويا.

وذكر البيان أن وزارة قطاع الأعمال العام تود توضيح التالي:

أولًا: أنه بموجب تعديلات قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 والصادرة بالقانون 185 لسنة 2020 فيما يخص توزيعات الأرباح للعاملين، نصت على أن حصة العاملين من أرباح نشاط الشركة تتراوح بين 10 إلى 12%، ولم يرد بالقانون أي نص، بشأن صرف مكافآت للشركات الخاسرة أو التي تقلل خسائرها.

ثانيًا: إن لائحة الموادر البشرية المقترحة من قبل الوزارة لزيادة الحافز لدى العنصر البشري في الشركات التابعة، تتيح صرف مكافآت للعاملين والإدارة التنفيذية في الشركات الخاسرة التي لديها خطة للتطوير أو تقلل من خسائرها.

ثالثًا: على الرغم من عدم صدور اللائحة وانطلاقًا من حرص الوزارة على الحفاظ على ما يتقاضاه العاملون من دخول (شهرية / سنوية) ومراعاة للبعد الاجتماعي للعاملين، فقد أصدرت الوزارة توجيهاتها إلى الشركات القابضة التابعة لها بصرف أشهر إثابة وحوافز ومكافآت للعاملين بالشركات التابعة بما يحقق التوازن بين ما كان يحصل عليه العاملون في السنوات الماضية من دخول نقدية حتى نهاية العام المالي الحالي في 30/6/2022.

وأشار البيان إلى أن الوزارة أصدرت توجيهاتها إلى الشركات القابضة بصرف ما لا يزيد عن عدد 4 أشهر من الأجر الأساسي للعاملين كمنح ومناسبات توزع على مختلف المناسبات خلال العام المالي الجاري 2021/2022، وهو ما أدى إلى استفادة حوالي 20 شركة تابعة من هذه الميزة التي لم يكن يتم صرفها للعاملين بهذه الشركات من قبل.