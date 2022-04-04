الشامي: الوضع في لبنان متأزم ونأمل في التوصل لاتفاق مع صندوق…

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سي ان بي سي _ قال نائب رئيس الحكومة اللبنانية سعادة الشامي قال في لقاء تلفزيوني إن الوضع اللبناني متأزم، مضيفًا أنه يأمل في التوصل لحل مع صندوق النقد الدولي قريبًا.
وأضاف الشامي أن الدولة مرت بفترات من الأزمات الاقتصادية، والحكومة تعمل حاليًا على تقليل الخسائر، خاصة للمودعين، إذ أن توزيع الخسائر سيكون على الدولة والمصارف والمودعين.
“الدولة مفلسة، وكذلك مصرف لبنان”، بحسب الشامي، والذي يأمل مع الحكومة في التوصل لاتفاق من أجل تقليل الخسائر على المودعين، الذين قد يعانون وضعًا أسوأ بكثير إذا لم تتحرك الدولة حاليًا.
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