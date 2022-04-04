التضخم في تركيا يقفز بنسبة 61% لأعلى مستوى منذ 20 عاما

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وكالات _ أفادت بيانات اليوم الاثنين 4 ابريل، بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا، قفز إلى أعلى مستوى في 20 عاما عند 61.14% في مارس، مدفوعا بارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية في أعقاب الصراع الروسي الأوكراني، وهو ما يضاعف أثر انهيار الليرة أواخر العام الماضي.
ومعدل التضخم في تصاعد منذ الخريف الماضي عندما هوت الليرة بعد أن بدأ البنك المركزي المصري دورة لخفض أسعار الفائدة 500 نقطة أساس طالما سعى إليها الرئيس رجب طيب أردوغان.
وعلى أساس شهري، قال معهد الإحصاء التركي إن أسعار المستهلكين ارتفعت 5.46%، وذلك مقارنة مع استطلاع رأي أجرته توقع 5.7%.
وسنويا، كانت التوقعات لتضخم أسعار المستهلكين عند 61.5%.
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