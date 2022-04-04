مال وأعمال

التضخم في تركيا يقفز بنسبة 61% لأعلى مستوى منذ 20 عاما

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وكالات _ أفادت بيانات اليوم الاثنين 4 ابريل، بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا، قفز إلى أعلى مستوى في 20 عاما عند 61.14% في مارس، مدفوعا بارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية في أعقاب الصراع الروسي الأوكراني، وهو ما يضاعف أثر انهيار الليرة أواخر العام الماضي.

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ومعدل التضخم في تصاعد منذ الخريف الماضي عندما هوت الليرة بعد أن بدأ البنك المركزي المصري دورة لخفض أسعار الفائدة 500 نقطة أساس طالما سعى إليها الرئيس رجب طيب أردوغان.

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وعلى أساس شهري، قال معهد الإحصاء التركي إن أسعار المستهلكين ارتفعت 5.46%، وذلك مقارنة مع استطلاع رأي أجرته توقع 5.7%.

وسنويا، كانت التوقعات لتضخم أسعار المستهلكين عند 61.5%.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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