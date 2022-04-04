إيزي جيت تلغي رحلات من وإلى بريطانيا بسبب فيروس كورونا

وكالات_ قالت شركة طيران إيزي جيت الاثنين 4 أبريل، إنها اضطرت لإلغاء بعض الرحلات من وإلى بريطانيا بعد أن تسبب موجة جديدة من كورونا في مستويات مرضية أعلى من المعتاد بين موظفيها.

وشهدت إنجلترا، التي أزالت جميع القيود المتعلقة بفيروس كورونا في وقت سابق من العام الحالي، ارتفاعا جديدا في حالات الإصابة بكوفيد-19 في الأسابيع الأخيرة، إذ يُعتقد أن واحدا من كل 13 شخصا

أصيب بالفيروس في الأسبوع المنتهي في 26 مارس، وهو أعلى معدل منذ بدء الجائحة.

وفي حين تقل مستويات دخول المستشفيات بكثير عن المستويات المرتفعة السابقة في 2020 و2021، فإن بعض الشركات أبلغت عن اضطرابات في خدماتها، بما في ذلك في المطارات، بسبب حاجة الموظفين للبقاء في المنزل.

وقالت إيزي جيت إنها اتخذت إجراءات للتقليل من الاضطرابات من خلال إدراج أطقم احتياطية إضافية، لكنها اضطرت إلى إلغاء بعض الرحلات.

وأضافت في بيان “نأسف لأي إزعاج قد يسببه هذا للعملاء في الرحلات المتأثرة”.

وألغت إيزي جيت حوالي 60 رحلة جوية من وإلى بريطانيا اليوم الاثنين، من بين ما يقرب من 1645 رحلة مقررة. كما ألغت الخطوط الجوية البريطانية (بريتيش إيرويز) عددا قليلا من الرحلات أمس الأحد.

ولم يعد الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بكوفيد-19 في حاجة إلى عزل أنفسهم وفقا للقانون، لكن الشركات تنصحهم بالبقاء في المنزل.