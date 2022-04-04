وزير المالية: 1.1 مليار جنيه دفعة مقدمة لشراء القمح المحلي…

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، توفير 1.1 مليار جنيه لهيئة السلع التموينية، والبنك الزراعي المصري كدفعة مقدمة تحت حساب تمويل شراء محصول القمح المحلي؛ حتى يتسنى السداد الفوري لمستحقات المزارعين الموردين، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتيسير إجراءات توريد القمح المحلي، وسرعة صرف مستحقات المزارعين؛ بما يُشجعهم على توريد أكبر كمية ممكنة.

الحكومة تستهدف توريد 6 ملايين طن من القمح المحلى.. بتكلفة إجمالية 36 مليار جنيه

ولفت معيط إلى أن الحكومة تستهدف هذا العام توريد حوالي 6 ملايين طن من القمح المحلى بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 36 مليار جنيه، موضحًا زيادة سعر توريد طن القمح المحلى هذا العام بمبلغ 1100 جنيه مقارنة بالعام الماضي.

وقال إن المالية تتابع بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية موقف التوريد اليومى للقمح المحلي، لتتم اتاحة مبالغ لحساب تمويل شراء القمح المحلي؛ لضمان توفير السيولة المالية الكافية للصرف الفورى لمستحقات المزارعين.

وأشار وزير المالية إلى أن الموازنة العامة للدولة قادرة على التعامل الإيجابي والمرن مع الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، مؤكدا الأولوية القصوى لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، واستدامة «المخزون الاستراتيجى» للقمح، بما يضمن تأمين احتياجاتنا خاصة في ظل الوضع الاستثنائى للاقتصاد العالمى.