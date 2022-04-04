التموين: إرجاء تحصيل المستحقات على أصحاب المخابز البلدية حتى…

أ ش أ – أصدر وزير ‏التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، توجيها وزاريا بإرجاء تحصيل ‏المبالغ المالية والأقساط المستحقة على أصحاب المخابز البلدية ‏خلال شهر رمضان الكريم حتى نهاية عيد الفطر المبارك.

وأوضح المصيلحي، في بيان اليوم الأحد، أن التوجيه يأتي في إطار حرص الوزارة على ضرورة توافر رغيف الخبز البلدي ‏المدعم للمواطنين، وتيسيرا على أصحاب المخابز البلدية في ‏ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد خلال الفترة الحالية، ‏وحلول شهر رمضان، وعيد الفطر، وقرب نهاية العام ‏الدراسي.