التموين: إرجاء تحصيل المستحقات على أصحاب المخابز البلدية حتى…

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أ ش أ – أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، توجيها وزاريا بإرجاء تحصيل المبالغ المالية والأقساط المستحقة على أصحاب المخابز البلدية خلال شهر رمضان الكريم حتى نهاية عيد الفطر المبارك.
وأوضح المصيلحي، في بيان اليوم الأحد، أن التوجيه يأتي في إطار حرص الوزارة على ضرورة توافر رغيف الخبز البلدي المدعم للمواطنين، وتيسيرا على أصحاب المخابز البلدية في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد خلال الفترة الحالية، وحلول شهر رمضان، وعيد الفطر، وقرب نهاية العام الدراسي.
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