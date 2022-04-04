مال وأعمال

تأهيل 8 شركات للمنافسة على رخصة للكشف عن المعادن في الرياض

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العربية دوت نت – أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، عن قائمة المتنافسين المؤهلين من مرحلة التأهيل المسبق للحصول على رخصة كشف عن المعادن في موقع الخنيقية الواقعة بمنطقة الرياض.

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وقالت الوزارة في بيان، اليوم الأحد، إن موقع الخنيقية يعد من أكبر المواقع الاستكشافية في المملكة وتزيد مساحته على 350 كيلومترا مربعا، ويحتوي على موارد معدنية كبيرة تقدر بحوالي 25 مليون طن من خامات الزنك والنحاس.

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وذكرت الوزارة أن الشركات المتأهلة ضمت (آلارا السعودية فينشرز، والتعدين العربية السعودية (معادن)، والمصانع الكبرى للتعدين (أماك)، وفيدانتا ليميتد، إسيل للتعدين والصناعة ليميتد، وإيفانهو إليكترك، ونورين للتعدين، وموكسيكو ريورسيس”.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم دعوة الشركات المتأهلة للمشاركة في المرحلة الثانية من عملية المنافسة وهي مرحلة تقديم العروض.

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وأضافت أنها ستعقد خلال شهر أبريل مؤتمرا للمتنافسين المؤهلين لمعرفة المزيد عن المراحل المقبلة من عملية الترخيص.

وتابعت: “سيتم منح الشركات المتأهلة مدة شهرين لاستكمال المرحلة الثانية المتمثلة في تقديم العروض والحصول على الوثائق الداعمة”.

يذكر أن وزارة الصناعة، قد أعلنت عن بدء تلقي طلبات الترخيص للاستكشاف في موقع الخنيقية مطلع العام الحالي، وذلك وفق نظام الاستثمار التعديني الجديد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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