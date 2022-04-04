مدبولي يناقش مع وفد من الاتحاد الإفريقي استضافة مصر مقر…

دوت الخليج – استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم، وفد لجنة التقييم التابعة لمفوضية الاتحاد الإفريقي، برئاسة الدكتور أجري أمبالي؛ لمناقشة عرض مصر استضافة مقر الوكالة الإفريقية للدواء (AMA).

حضر اللقاء: الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، والسفيرة سها جندي، مساعد وزير الخارجية للمنظمات والتجمعات الإفريقية.

وأشار رئيس الوزراء، في مستهل اللقاء، إلى الأهمية التي توليها مصر لاستضافة مقر وكالة الدواء الإفريقية AMA”، والتي تم إقرار الاتفاقية المنشئة لها في أثناء فترة ترؤس الرئيس عبدالفتاح السيسي، للاتحاد الإفريقي؛ “إيمانا من مصر بأهمية هذه الوكالة كإطار تنظيمي للصناعات الدوائية في القارة، والنهوض بالصحة العامة في إفريقيا”.

وأكد الدكتور مصطفي مدبولي استعداد الحكومة المصرية لتقديم جميع سبل الدعم والتسهيلات اللازمة لاستضافة مقر الوكالة الجديدة، في ضوء تبعيتها للاتحاد الإفريقي.

وأشار إلى ما تتمتع به المقرات الدولية والإقليمية التي تستضيفها مصر من مزايا وتسهيلات.

كما نوه مدبولي بأن مصر خصصت حيا دبلوماسيا بالعاصمة الإدارية الجديدة ليكون مقرا للبعثات الدبلوماسية ومحل إقامة العاملين بها، ويمكن أن يستضيف مقر وكالة الدواء الجديدة.

ولفت إلى أن الحكومة بدأت بالفعل بالانتقال التدريجي للعاصمة تمهيدا للانتقال الكامل لها.

كما دعا مدبولى وفد الاتحاد الإفريقي إلى زيارة ميدانية إلى العاصمة الإدارية للاطلاع على الأعمال المنفذة، وزيارة الحي الدبلوماسي هناك.

واستعرض الدكتور مصطفي مدبولي الإمكانات التي تذخر بها مصر في مجال صناعة الدواء، سواء من حيث البنية التحتية والتكنولوجية أو الخبرات الطويلة التي اكتسبتها علي مدار العقود الماضية.

وقال رئيس الوزراء إن مصر “من أكثر دول المنطقة تطورا فيما يتعلق بمجال صناعة الدواء، وبها أكبر مدينة للدواء، وأقدم مركز للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا) في إفريقيا والشرق الأوسط، كما أنها إحدى الدول القلائل التي تصنع لقاحات فيروس كورونا”.

كما أشار إلى نجاح هيئة الدواء المصرية في الحصول منذ أيام على الاعتماد المتقدم لمنظمة الصحة العالمية في مجال اللقاحات محلية الصنع والمستوردة.

وأشار إلى إمكانية استفادة وكالة الدواء الجديدة من هذه الخبرات والمرافق إذا ما ااختيرت مصر مقرا لها.

من جانبه، قال الدكتور أجري أمبالي، رئيس وفد لجنة التقييم التابعة لمفوضية الاتحاد الإفريقي، إن هذه الزيارة تأتي ضمن جولة لزيارة عدة دول إفريقية مرشحة لاستضافة مقر وكالة الدواء الأفريقية AMA.

وثمن الدكتور أمبالي ما تتمتع به مصر من إمكانيات كبيرة في القطاع الطبي، وهو الأمر الذي لمسه بالفعل خلال زيارته الميدانية إلى “مستشفى الشيخ زايد التخصصي، مشيدا بـ”التطور الذي حققته مصر في الارتقاء بالمنظومة الصحية”.