الكرملين: روسيا ستطلب مدفوعات بالروبل مقابل مجموعة جديدة من…

وكالات – قال الكرملين، الأحد، إن روسيا ستطلب مدفوعات بالروبل مقابل صادرات أخرى وإن العقوبات الغربية سرعت من تآكل الثقة في الدولار الأمريكي واليورو.

وفيما يتعلق بطلب روسيا مدفوعات بالروبل مقابل الغاز، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله “ليس لدي أدنى شك في أن ذلك سيمتد في المستقبل ليشمل مجموعات جديدة من السلع”.