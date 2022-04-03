وزير المالية: نتطلع إلى جهود بنك الاستثمار الأوروبي في خفض…

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اهتمام الحكومة بتعميق التعاون القائم منذ 20 عامًا مع بنك الاستثمار الأوروبي، ليمتد إلى مجالات التنمية البشرية، التى توليها الدولة أولوية متقدمة «الصحة والتعليم»، إضافة إلى تعزيز القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي؛ باعتباره قاطرة النمو الغني بالوظائف خاصة في ظل الزيادة السكانية التى تستدعي استدامة رفع معدلات النمو الاقتصادي لتحقيق التنمية المنشودة.

تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.. لاستدامة رفع معدلات النمو الاقتصادى لتحقيق التنمية

وأوضح وزير المالية أن المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل، يحقق حلم كل المصريين في توفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل أفراد الأسرة؛ على نحو يسهم في تعزيز جهود الحماية الاجتماعية لهم، ويقلل من حدة الآثار السلبية للأزمات العالمية.

واستعرض معيط في لقائه مع وفد بنك الاستثمار الأوروبي برئاسة ليونال رابيل، جهود تهيئة البنية الأساسية لتوفير مناخ جاذب للاستثمار المحلي والأجنبي، إضافة إلى فتح آفاق جديدة للتوسع في مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، والتى تحظى بأولوية خلال الفترة المقبلة منها: «تحلية المياه، وتكنولوجيا المعلومات، والنقل والمواصلات.

الأولوية لقطاعات تحلية المياه وتكنولوجيا المعلومات والنقل والمواصلات

وأكد حرص الحكومة على مراعاة البعد البيئى فى المشروعات؛ بما يتسق مع جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر فى ظل استضافة مصر لقمة المناخ المقبلة «COP 27».

وأعرب معيط عن تطلع الجانب المصرى إلى جهود بنك الاستثمار الأوروبي في التمويل الأخضر بالدول النامية، على النحو الذى يساعدها فى تحقيق المستهدفات التنموية بتنفيذ مشروعات صديقة للبيئة.

ومن جانبه أكد وفد بنك الاستثمار الأوروبي، بلوغ محفظة التعاون بين الجانبين ل7 مليارات يورو، مشددين على اهتمامهم بالدخول في شراكات لتطوير مجالات العمل أمام القطاع الخاص بما يتسق مع الأولويات المصرية، إضافة إلى الاستمرار فى تمويل مشروعات البينة الأساسية ودعم مجالات التنمية البشرية.

وأبدى وفد بنك الاستثمار الأوروبي استعداده للتعاون مع الجانب المصرى خلال فعاليات قمة المناخ «COP 27»، لبحث سبل خفض تكلفة التمويل الأخضر بالدول النامية.