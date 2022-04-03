مال وأعمال

ليتوانيا أول دولة في أوروبا تعلن تخليها عن استيراد الغاز…

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وكالات – قالت وزارة الطاقة الليتوانية، السبت، إن البلاد لن تستورد الغاز الروسي بعد الآن لتلبية احتياجاتها المحلية، لتصبح أول دولة في أوروبا تحصل على استقلالها من الإمدادات الروسية.

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وقالت الوزارة، في بيان، إن الغاز الطبيعي المخصص للاستهلاك المحلي الليتواني سيتم استيراده عبر محطة استيراد الغاز الطبيعي المسال في ميناء كلايبيدا.

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وكتب الرئيس الليتواني جيتاناس نوسيدا على تويتر: “من هذا الشهر فصاعدا، لا مزيد من الغاز الروسي في ليتوانيا”، وأضاف “إذا تمكنا من القيام بذلك، يمكن لبقية أوروبا أن تفعل ذلك أيضاً”

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وافتتحت محطة كلايبيدا للغاز الطبيعي المسال، المسماة إندبندنس، في 2014 لإنهاء احتكار استيراد الغاز الروسي الذي وصفته الرئيسة آنذاك داليا جريبوسكايت بأنه “تهديد وجودي” للبلاد.

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كما أشارت الوزارة إلى أن الابتعاد عن الإمدادات الروسية يعني أن البلاد غير مشمولة بطلب روسيا بدفع ثمن الغاز بالروبل.

يطالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المشترين الأجانب بدفع ثمن الغاز الروسي بالعملة الروسية اعتبارا من 1 أبريل، أو مواجهة قطع إمداداتهم، وهي خطوة رفضتها عواصم أوروبية عديدة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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