مال وأعمال

البرازيل تخفف قيود كورونا للوافدين مع تراجع حدة الإصابات

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– أصدرت وكالة الصحة في البرازيل (أنفيزا) يوم السبت مجموعة جديدة من القواعد الخاصة بالمسافرين الدوليين القادمين تتضمن تخفيف القيود المتصلة بجائحة كوفيد-19 مع تراجع حدة الأزمة الصحية في البلاد.

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وقالت الوكالة إن البرازيليين والأجانب المطعمين باتوا معفيين الآن من تقديم دليل على فحص خاص بكوفيد-19 نتيجته سلبية، وأصبح المطلوب منهم فقط تقديم دليل على التطعيم سواء كان مطبوعا أو إلكترونيا.

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وقالت الوكالة في بيان “بشكل عام، تؤكد القواعد الجديدة على التطعيم باعتباره أساس السياسة الوطنية للدخول باستخدام جميع أنواع وسائل النقل”.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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