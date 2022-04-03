البرازيل تخفف قيود كورونا للوافدين مع تراجع حدة الإصابات

– أصدرت وكالة الصحة في البرازيل (أنفيزا) يوم السبت مجموعة جديدة من القواعد الخاصة بالمسافرين الدوليين القادمين تتضمن تخفيف القيود المتصلة بجائحة كوفيد-19 مع تراجع حدة الأزمة الصحية في البلاد.

وقالت الوكالة إن البرازيليين والأجانب المطعمين باتوا معفيين الآن من تقديم دليل على فحص خاص بكوفيد-19 نتيجته سلبية، وأصبح المطلوب منهم فقط تقديم دليل على التطعيم سواء كان مطبوعا أو إلكترونيا.

وقالت الوكالة في بيان “بشكل عام، تؤكد القواعد الجديدة على التطعيم باعتباره أساس السياسة الوطنية للدخول باستخدام جميع أنواع وسائل النقل”.