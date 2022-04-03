السيسي يوجه بمواصلة إجراءات مساندة قطاع السياحة لمواجهة…

دوت الخليج – وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة اتخاذ إجراءات مساندة قطاع السياحة، في مواجهة التداعيات الناجمة عن الأحداث الراهنة على مستوى العالم، بما فيها جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية.

كما شدد على ضمان تمتع السائحين المتواجدين على الأراضي المصرية من كل الجنسيات بجميع أشكال الرعاية وحسن الإقامة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة موقف حركة السياحة الوافدة إلى مصر، ومقترحات تنشيطها.

وعرض الدكتور خالد العناني معدلات توافد السياحة في مصر خلال العام الماضي، والتي شهدت “استعادة القطاع السياحي لقدر كبير من عافيته خلال الربع الأخير من 2021″، فضلا عن أبرز الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر.

كما استعرض أهم المبادرات التابعة لوزارة السياحة والآثار لتشجيع السياحة الداخلية والخارجية على مستوى الجمهورية، إلى جانب الحملات الإعلامية التي تطلقها الوزارة للترويج السياحي للمقاصد السياحية المصرية على مستوى العالم.

وتناول وزير السياحة والآثار أبرز المستجدات التي يشهدها قطاع السياحة في مصر خلال الفترة الحالية، خاصةً عقب اندلاع الأزمة الأوكرانية، وذلك بالنظر إلى أهمية السوقين الروسية والأوكرانية بالنسبة للقطاع السياحي المصري، وعرض الإجراءات التي اتخذت مع السائحين العالقين من الجنسيتين حتى عودتهم سالمين إلى بلادهم، سواء من تحمل مصر تكاليف مد الإقامة والانتقالات، وهو ما كان محل إشادة عالمية على المستويين السياسي والإعلامي.

كما استعرض سبل تشجيع حركة السياحة الداخلية خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى جهود زيادة أعداد السائحين الوافدين من الأسواق السياحية البديلة، خاصةً عن طريق إجراءات تحفيز الطيران، وتيسير إجراءات الحصول على تأشيرات الدخول إلى مصر، وكذا تشجيع الوكالات العالمية للسفر والسياحة ومنظمي الرحلات على زيادة رحلاتهم إلى مصر.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع شهد كذلك عرض الجهود التي تبذلها وزارة السياحة والآثار لدعم العمل بالمشروعات السياحية في مدينة شرم الشيخ، فضلاً عن مستجدات العمل على تحقيق التحول الأخضر ورفع كفاءة شبكة الإنترنت في مختلف الفنادق والمقاصد السياحية، إلى جانب الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للتحول الرقمي بالتنسيق والتعاون مع جميع الجهات الحكومية، وكذلك المستجدات الخاصة بالقرارات والتشريعات المنظمة للعمل في الوزارة.