وزير قطاع الأعمال يفتتح المرحلة الأولى لتطوير فرع عمر أفندي…

شهد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، افتتاح المرحلة الأولى من تطوير فرع شركة عمر أفندي الواقع بشارع الصوالحي بمدينة نصر.

وأجرى توفيق جولة داخل أقسام الفرع، لتفقد أعمال التطوير والمعروضات، وأشاد بجودة المنتجات وأسعارها التنافسية، قائلا إن إصلاح التطوير يأتي في إطار تحديث فروع شركة عمر أفندي، ضمن برنامج إصلاح وإعادة هيكلة الشركات التابعة للوزارة، وتعظيم الاستفادة من جميع الأصول المملوكة لها واستغلالها على النحو الأمثل.

يعود تاريخ إنشاء الفرع إلى عام 1989م، وتبلغ مساحته الإجمالية 7941 متر مربع مقسمة على (بدروم، أرضي، 3 طوابق).

وشملت أعمال التطوير في المرحلة الأولى (الواجهة / لاند سكيب / البدروم / الدور الأرضي)، واستغرقت حوالي 6 أشهر، وتم التطوير بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث تم التعاقد بنظام المشاركة لبدروم الفرع لصالح إحدى للمرحلة السوبر ماركت الشهيرة.

وبلغت تكلفة التطوير للمرحلة الأولى حوالي 36.4 مليون جنيه، ومن المقرر تنفيذ أعمال المرحلة الثانية للتطوير خلال العام المالي 2022/2023 لتشمل إحلال وتجديد محطة التكييف المركزي واللوحات الكهربائية، وأعمال الديكور والإنارات للطوابق الثلاثة، بالإضافة إلى استكمال شبكة الكاميرات والإنذار المبكر للحريق لباقي الأدوار، بتكلفة إجمالية حوالي 14.4 مليون جنيه.