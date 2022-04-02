مال وأعمال

الاتحاد الأوروبي: ندرس فرض مزيد من العقوبات على روسيا لا…

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_ قال باولو جنتيلوني مفوض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي يوم السبت، إن التكتل يدرس فرض المزيد من العقوبات على روسيا، لكن أي إجراء إضافي لن يؤثر على قطاع الطاقة.

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وأضاف أن الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة سيواجه تباطؤا في النمو بسبب الحرب في أوكرانيا لكنه لن يواجه ركودا.

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وتابع أن معدل نمو بنسبة أربعة بالمئة شديد التفاؤل وأن التكتل لن يحققه.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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