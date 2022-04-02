الجزائر تعتزم استثمار 40 مليار دولار بحلول 2026 في قطاع…

وكالات _ تعتزم مجموعة الطاقة الجزائرية “سوناطراك” المملوكة للدولة، استثمار40 مليار دولار في الفترة من 2022 إلى 2026، في مجالات الاستكشاف والتنقيب والإنتاج.

وقال المدير العام لمجمع سوناطراك توفيق حكار في تصريحات لوكالة الأنباء الجزائرية أمس الجمعة: “لقد حقق مجمع سوناطراك خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذه السنة ثلاثة اكتشافات جديدة لحقول نفطية”.

“ومن بين هذه الاكتشافات الثلاثة الجديدة، تم تحقيق اكتشاف هام على مستوى محيط منطقة توقرت. ويتعلق الأمر بحقل باحتياطي يقدر بحوالي مليار برميل”.

واعتبر حكار، أن سنة 2022 مبشرة وتحمل أفاقا واعدة من حيث الاستكشافات النفطية للمجموعة.

كانت وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية أكدت أول أمس الخميس، أن الإنتاج النفطي الجزائري سينتقل من مليون و2000 برميل يوميا في أبريل إلى مليون و13 ألف برميل في مايو، وفقا لقرارات الاجتماع الوزاري الـ27 لمنظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها من خارج المنظمة، أو ما يعرف بمجموعة “أوبك بلس”.

يذكر أن اجتماع “أوبك بلس” قرر رفع الإنتاج الإجمالي للمجموعة التي تضم 23 دولة، بمقدار 432 ألف برميل يوميا في شهر مايو 2022.