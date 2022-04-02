الولايات المتحدة تفرض جولة جديدة من قيود التصدير على روسيا…

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_ أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء أمس الجمعة، جولة جديدة من قيود التصدير ضد روسيا وبيلاروسيا حيث أضافت 120 كيانا، معظمها شركات لها صلات بالجيش، إلى قائمة الجهات الممنوعة فعلياً من الحصول على التكنولوجيا الحيوية.
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وجاءت إضافة وزارة التجارة الأمريكية هذه الكيانات عقب إجراءات مماثلة اتخذتها الولايات المتحدة لإضعاف الجيش الروسي منذ غزو أوكرانيا في 24 فبراير.
وقالت وزارة التجارة إن الإجراء الذي اتخذ يهدف إلى “إضعاف قطاعات الدفاع والفضاء والبحرية في روسيا وروسيا البيضاء وغيرها من القطاعات الاستراتيجية رداً على الهجوم الروسي الوحشي على سيادة أوكرانيا”.
وقال البيت الأبيض إن هذه القيود ستساعد في منع التكنولوجيا والبرمجيات من الوصول إلى القطاعات العسكرية في روسيا وبيلاروسيا.
وقالت وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو في بيان “يجري عزل هذه الأطراف بشكل فعلي عن المدخلات الضرورية لاستمرار حرب بوتين”.
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