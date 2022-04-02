وزارة الطاقة الأمريكية تصدر إشعارا لبيع النفط من احتياطي…

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وكالات _ أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية يوم الجمعة إشعارا ببيع النفط الخام من الاحتياطي الاستراتيجي، بعد يوم من إعلان الرئيس جو بايدن عن أكبر سحب على الإطلاق من احتياطي الطوارئ الأمريكي بهدف خفض أسعار البنزين التي ارتفعت بشدة خلال حرب روسيا مع أوكرانيا.
وقالت وزارة الطاقة في بيان إنه سيتم الإفراج عن أول 90 مليون برميل من النفط بين مايو ويوليو ، بينما سيتم الإفراج عن 90 مليون برميل أخرى بين أغسطس وأكتوبر.
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