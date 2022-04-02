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بيكر هيوز: شركات الطاقة الأمريكية تزيد عدد الحفارات للأسبوع…

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_ زادت شركات الطاقة الأمريكية أعداد حفارات النفط والغاز للأسبوع الثاني على التوالي، لكن نمو عدد الحفارات العاملة لا يزال بطيئا مع استمرار الشركات في تحويل الأرباح إلى المساهمين بعد ارتفاع كبير في أسعار النفط بدلا من زيادة الانتاج.

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وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة في تقريرها يوم الجمعة إن عدد حفارات النفط والغاز، وهو مؤشر مبكر على الإنتاج في المستقبل، زاد ثلاثة حفارات إلى 673 على مدار الأسبوع المنتهي في الأول من أبريل، مسجلا أعلى مستوياته منذ مارس 2020.

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ومقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، ارتفع عدد الحفارات الأمريكية العاملة بواقع 243 أو بنسبة 57 في المئة.

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وزاد عدد حفارات النفط هذا الأسبوع بواقع اثنين إلى 533، أعلى مستوى منذ أبريل، في حين زاد عدد حفارات الغاز بواقع واحد إلى 138 وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2019.

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وعلى الرغم من أن عدد الحفارات قد ارتفع لمدة قياسية بلغت 20 شهرا على التوالي ، إلا أن الزيادات الأسبوعية كانت في الغالب بأرقام في خانة الآحاد ، ولا يزال إنتاج النفط بعيدا عن مستوياته القياسية قبل الجائحة، حيث تركز العديد من الشركات أكثر على إعادة الأموال إلى المستثمرين وسداد الديون بدلا من زيادة الإنتاج.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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