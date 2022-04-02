نوفاك: تراجع إنتاج النفط الروسي بسبب الخدمات اللوجستية…

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_ ذكرت وكالة تاس للأنباء نقلا عن ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي قوله يوم الجمعة إن الانخفاض الملحوظ في إنتاج الخام في روسيا يرجع إلى تغيرات في الخدمات اللوجستية والتمويل.
وأضاف أن قرار أوبك التخلي عن وكالة الطاقة الدولية ومقرها باريس كمصدر للبيانات يرجع إلى نهج الوكالة المتحيز، حسبما ذكرت وكالة الإعلام الروسية.
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