مال وأعمال

وزير التموين: بدء موسم توريد الأقماح المحلية اليوم حتى نهاية…

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أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أن غرفة العمليات المركزية المشكلة بالوزارة والمديريات التموينية قد بدأت أعمالها اليوم لمتابعة معدلات توريد القمح المحلي لموسم 2022، كما انتظمت كافة اللجان فى عملها بالمواقع منذ الصباح الباكر وبدأت بالفعل اللجان فى استلام كميات من القمح المحلي مما يعكس حرص ووعي المزارع المصري علي توريد الاقماح المحلية منذ بدء الموسم اليوم.

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كما أن الوزارة استعدت جيدا لموسم التوريد هذا العام بتجهيز اكثر من 400 نقطة لاستقبال الاقماح المحلية الموردة وتتنوع ما بين الصوامع والهناجر والبناكر والشون المطورة، ويستمر موسم التوريد اعتبارا من اليوم وحتي نهاية اغسطس 2022.

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وأكد ‏الدكتور على المصيلحى – وزير التموين والتجارة الداخلية أن مستحقات ‏الموردين سوف تصرف خلال 48 من التوريد ، مضيفا أنه قد وجه مديري المديريات بالمحافظات بتسهيل عمليات التوريد ‏للموردين والمزارعين.

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وأكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة ‏الداخلية إلى أن الوزارة تستهدف هذا العام استقبال ما يقرب من 6 ملايين طن قمح ‏محلي، مشيرا إلى أن الطاقات التخزينية جاهزة لاستقبال الكميات المطلوبة.

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وصرح احمد كمال – المتحدث الرسمي للوزارة معاون وزير التموين أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة والمديريات سوف ترفع تقرير يومى للأستاذ الدكتور على المصيلحى لمتابعة عمليات توريد القمح المحلي.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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