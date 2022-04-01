الاقتصاد الأمريكي يضيف وظائف دون التوقعات في مارس

وكالات _ وسط ارتفاع معدلات التضخم والمخاوف من الركود الذي يلوح في الأفق، أضاف الاقتصاد الأمريكي وظائف أقل قليلاً مما كان متوقعًا في مارس، حيث نما سوق العمل بشكل متزايد.

وارتفع عدد الوظائف غير الزراعية بـ 431 ألف وظيفة في الشهر، بينما بلغ معدل البطالة 3.6%، حسبما أفاد مكتب إحصاءات العمل اليوم الجمعة.

وكان الاقتصاديون الذين شملهم الاستطلاع من قبل داو جونز يتوقعون إضافة 490 ألف وظيفة.