مال وأعمال

الاقتصاد الأمريكي يضيف وظائف دون التوقعات في مارس

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وكالات _ وسط ارتفاع معدلات التضخم والمخاوف من الركود الذي يلوح في الأفق، أضاف الاقتصاد الأمريكي وظائف أقل قليلاً مما كان متوقعًا في مارس، حيث نما سوق العمل بشكل متزايد.

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وارتفع عدد الوظائف غير الزراعية بـ 431 ألف وظيفة في الشهر، بينما بلغ معدل البطالة 3.6%، حسبما أفاد مكتب إحصاءات العمل اليوم الجمعة.

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وكان الاقتصاديون الذين شملهم الاستطلاع من قبل داو جونز يتوقعون إضافة 490 ألف وظيفة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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