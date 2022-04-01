بوتين يوقع مرسوما لدفع تكاليف استئجار وشراء الطائرات بالروبل

العربية نت _ وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة، على مرسوم لدفع تكاليف استئجار وشراء الطائرات بالروبل الروسي.

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ووقع أمس الرئيس الروسي مرسوما حول آلية سداد ثمن الغاز الطبيعي المورد للدول غير الصديقة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، بالروبل الروسي.

وبناء على المرسوم يتوجب على العملاء في الدول غير الصديقة، بما في ذلك في الاتحاد الأوروبي، فتح حسابات بالعملة الروسية في البنوك الروسية، ويدخل المرسوم حيز التنفيذ اعتبارا من 1 أبريل 2022.

وشدد الرئيس الروسي على أن روسيا لن تقوم بأعمال خيرية فيما يتعلق بإمدادات الغاز الطبيعي، وقال: “لا أحد يبيع لنا أي شيء مجانا، ولن نقوم بأعمال خيرية أيضا. أي سيتم إيقاف العقود الحالية (في حالة عدم دفع ثمن الغاز بالروبل)”.