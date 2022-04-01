مال وأعمال

مورجان ستانلي يخفض توقعات نمو الاقتصاد الصيني إلى 4.6% في…

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العربية نت _ خفض بنك مورجان ستانلي، توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني من 5.1% إلى 4.6% خلال العام 2022، مشيرا إلى الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها بكين لمنع انتشار فيروس كورونا.

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وتوقع البنك الأمريكي أن ينتعش الاقتصاد الصيني في الربع الأخير من هذا العام.

وأوضح أنه في أسوأ السيناريوهات، قد لا تستطيع الصين الخروج من أزمة كورونا حتى النصف الأول من عام 2023، الأمر الذي سيؤدي إلى إغلاقات متكررة في البلاد، وبالتالي تعطل سلسلة التوريد ونمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 4% فقط.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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