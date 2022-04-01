مال وأعمال

تركيا ترفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع والمنازل

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– قالت شركة (بوتاش) التركية الحكومية إنها رفعت أسعار الغاز الطبيعي للمصانع بنسبة 50 بالمئة وللمنازل بنسبة 35 بالمئة.

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وذكرت (بوتاش)، وهي المستورد الرئيسي للطاقة في تركيا، في وقت متأخر من مساء يوم الخميس إن أسعار الغاز الطبيعي المستخدم لتوليد الكهرباء ارتفعت بنسبة 44.3 بالمئة اعتبارا من أول أبريل.

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وتستورد تركيا جميع احتياجاتها من الطاقة تقريبا مما يجعلها عرضة لتداعيات التقلبات الكبيرة في الأسعار.

وأظهرت بيانات حكومية أن تكاليف الطاقة بدأت ترتفع في سبتمبر وزادت بنسبة 212 في المئة على أساس سنوي في أول شهرين من عام 2022 إلى 16.8 مليار دولار.

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ووصلت مشتريات (بوتاش) من العملات الأجنبية من البنك المركزي المصري إلى مستويات قياسية في الأشهر القليلة الماضية بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.

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ويعتقد اقتصاديون أن زيادة أسعار الغاز الطبيعي للمنازل سيرفع التضخم بمقدار 55 نقطة أساس. ويرفع الأثر الثانوي لزيادة أسعار الغاز الطبيعي للمصانع مؤشر أسعار المستهلك بأكثر من 55 نقطة أساس.

وارتفع تضخم المستهلكين في تركيا، الذي كان يبلغ 54.4 في المئة في فبراير شباط، بشكل رئيسي بسبب انخفاض الليرة بنسبة 44 بالمئة أمام الدولار العام الماضي.

وزاد الانخفاض في قيمة العملة بعد سلسلة من التخفيضات في أسعار الفائدة من البنك المركزي المصري، وهو أمر سعى إليه الرئيس رجب طيب أردوغان منذ فترة طويلة.

وخلص استطلاع أجرته إلى أنه من المتوقع وصول التضخم في تركيا إلى 61.5 في المئة في مارس بعد ارتفاع أسعار السلع الأولية في الآونة الأخيرة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

ومن المتوقع انخفاض التضخم إلى 52.2 في المئة بنهاية العام.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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