مال وأعمال

نائب وزير المالية: ندرس تحديد أسعار البترول بين 80 و85…

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.. قال نائب وزير المالية أحمد كجوك لقناة سي.إن.بي.سي عربية اليوم الجمعة، إن مصر تدرس تحديد أسعار البترول بين 80 و85 دولارا للبرميل في موازنة السنة المالية المقبلة 2022-2023.

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ومصر، أكبر دول العالم العربي من حيث عدد السكان، مستورد صاف للنفط على الرغم من امتلاكها احتياطيات وفيرة من الغاز الطبيعي.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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