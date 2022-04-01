نائب وزير المالية: ندرس تحديد أسعار البترول بين 80 و85…

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.. قال نائب وزير المالية أحمد كجوك لقناة سي.إن.بي.سي عربية اليوم الجمعة، إن مصر تدرس تحديد أسعار البترول بين 80 و85 دولارا للبرميل في موازنة السنة المالية المقبلة 2022-2023.
ومصر، أكبر دول العالم العربي من حيث عدد السكان، مستورد صاف للنفط على الرغم من امتلاكها احتياطيات وفيرة من الغاز الطبيعي.
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