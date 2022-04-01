نائب وزير المالية: ندرس تحديد أسعار البترول بين 80 و85…

.. قال نائب وزير المالية أحمد كجوك لقناة سي.إن.بي.سي عربية اليوم الجمعة، إن مصر تدرس تحديد أسعار البترول بين 80 و85 دولارا للبرميل في موازنة السنة المالية المقبلة 2022-2023.

ومصر، أكبر دول العالم العربي من حيث عدد السكان، مستورد صاف للنفط على الرغم من امتلاكها احتياطيات وفيرة من الغاز الطبيعي.