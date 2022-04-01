وزيرة التخطيط تشارك في احتفالية بدء تداول أسهم شركة سويفل في…

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شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في احتفالية البورصة المصرية ببدء تداول أسهم شركة سويفل للنقل الجماعي في بورصة ناسداك الأمريكية.
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حضر الاحتفالية السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وعبرت الدكتورة هالة السعيد عن سعادتها ببدء تداول أسهم أول شركة مصرية في بورصة ناسداك العالمية، موضحة أنه حدث تاريخي في تاريخ البورصة المصرية.
وقالت السعيد إن مصر لديها عدد كبير من الشركات الناشئة، موضحة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تساهم في عملية توفير المناخ الملائم لريادة الأعمال والاستثمار في الشباب في المدارس والجامعات من خلال مشروع رواد 2030، مشيرة إلى أن ريادة الأعمال تحتاج إلى قدر كبير من الابتكار.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مصر تمتلك نماذج كثيرة من الشباب المبتكر الساعي لتحقيق النجاحات والأفكار خارج الصندوق، مؤكدة اهتمام الدولة بتقديم المساندة لهؤلاء الشباب وتهيئة البيئة المناسبة لهم للنجاح في هذا المجال، معربة عن تمنيها أن يكون هناك أكثر من شركة مصرية مسجلة في البورصات العالمية.
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