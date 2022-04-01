بايدن: شركات النفط الأمريكية تحقق أرباحا قياسية وعليها زيادة…

_ اتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن شركات النفط الأمريكية‭ ‬يوم الخميس بالاستمتاع بتحقيق أرباح قياسية بينما يدفع الأمريكيون أسعارا مرتفعة للبنزين. وقال إنه يتعين على الشركات استخدام الأموال لإنتاج المزيد من النفط أو إعادة تشغيل الآبار المعطلة بدلا من الدفع للمستثمرين. وأضاف “هذا ليس الوقت المناسب لتحقيق أرباح قياسية، لقد حان الوقت لإعلاء مصلحة بلدكم”.

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