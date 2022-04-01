وزيرة التخطيط: خفض الاستثمارات العامة من 25% إلى 15%

العربية نت _ قالت وزيرة التخطيط هالة السعيد لقناة “العربية” إن الاتفاق مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، يتضمن استثمار الصندوق السيادي المصري في شركات سعودية. إقرأ أيضا.. رئيس الوزراء يشهد مراسم توقيع اتفاقية دعم استثمارات السيادي السعودي في مصر وأضافت أنه سيتم خفض الاستثمارات العامة خلال العام المالي الجديد من 25% إلى 15%.

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