مال وأعمال

وزيرة التخطيط: خفض الاستثمارات العامة من 25% إلى 15%

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العربية نت _ قالت وزيرة التخطيط هالة السعيد لقناة “العربية” إن الاتفاق مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، يتضمن استثمار الصندوق السيادي المصري في شركات سعودية.

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وأضافت أنه سيتم خفض الاستثمارات العامة خلال العام المالي الجديد من 25% إلى 15%.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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