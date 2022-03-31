الولايات المتحدة تعلن سحب مليون برميل يوميا من الاحتياطي…

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_ ذكر البيت الأبيض في بيان اليوم الخميس 31 مارس أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلنت عن خطة لسحب مليون برميل يوميا من الاحتياطي الاستراتيجي النفطي على مدى الشهور الستة المقبلة بهدف السيطرة على أسعار النفط المرتفعة.
وذكر البيان أن الاستخدام “القياسي” من الاحتياطي سيوفر قدرا تاريخيا من الإمداد ليكون بمثابة “جسر” يساهم في تحسين أسعار النفط حتى نهاية العام، عندما يرتفع الإنتاج المحلي.
وصرح مسؤول كبير في إدارة بايدن للصحفيين الخميس أنه، وبالاقتران مع استخدام للاحتياطيات من قبل الدول الأخرى، يجب أن يتجاوز متوسط إطلاق النفط اليومي مليون برميل.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت الدولي لشهر مايو بنسبة 4% لتتداول عند 108.89 دولارا للبرميل.
وتراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي 4.7% إلى 102.84 دولار بعد أن تم تداول العقد عند أدنى مستوى له عند 100.16 دولار أثناء الجلسة.
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