مال وأعمال

معدل البطالة في منطقة اليورو يتراجع إلى 6.8 % خلال فبراير

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وكالات _ كشفت بيانات رسمية اليوم أن معدل البطالة في منطقة اليورو تراجع بنسبة طفيفة خلال شهر فبراير الماضي، قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا.

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وقد تراجع معدل البطالة إلى 6.8 % في فبراير الماضي، بعدما بلغ 6.9 % في يناير الماضي، بحسب بيانات مكتب الاحصاء الاوروبي. وكان من المتوقع تراجع المعدل إلى 6.7 %.

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وأظهرت البيانات تراجع عدد العاطلين بواقع 181 ألف شخص مقارنة بيناير الماضي، ليصل إلى 11.155 مليون شخص خلال الشهر الماضي.

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وانخفض عدد العاطلين بواقع 2.150 مليون شخص مقارنة بالعام الماضي.

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وانخفض معدل البطالة بين الشباب أقل من 25 عاما إلى 14.0 % في فبراير الماضي، مقارنة بـ14.3 % في يناير الماضي.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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