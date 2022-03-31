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وزير الكهرباء يبحث مع وفد شركة ميرسك العالمية التعاون في…

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استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وفد من شركة “ميرسك العالمية”، لبحث التعاون فى مشروعات ​الوقود الأخضر.

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استعرض الدكتور شاكر الإنجازات التى نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في تحقيقها، مؤكداً على الاهتمام الذى يوليه القطاع لنشر إستخدامات الطاقات المتجددة وخفض إنبعاثات الكربون .

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وأكد شاكر على أن قطاع الكهرباء يلقى دعماً غير مسبوق من القيادة السياسية للدولة التى وضعت قضية الطاقة الكهربائية على رأس أولوياتها باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية واعتبار تأمين الإمداد بالكهرباء مسألة أمن قومي.

وأشار إلى ِالخطوات التى إتخذها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري في تنفيذ العديد من مشروعات الطاقة المتجددة وأنه من المخطط أن تصل نسبة الطاقات المتجددة إلى ما يزيد عن 42% بحلول عام 2035 .

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ولفت إلى ما تتمتع به مصر من ثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة وخاصة طاقة الرياح والشمس التي تؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة وتم تخصيص أكثر من 7650 كيلومتر مربع من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة و المتجددة.

وأوضح أن أطلس الرياح يشير إلى أن مصر تمتلك أكبر قدرات الكهربائية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يمكن إنتاجها تصل إلى حوالى 90 جيجاوات من طاقتى الرياح والشمس.

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أضاف وزير الكهرباء أن القطاع بصدد التعاون مع عدد من الشركات ذات الخبرات التكنولوجية المتعددة للبدء فى المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروع تجريبي لانتاج الهيدروجين الأخضر في مصر كخطوة اولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا الى امكانية التصدير، مؤكداً على إستعداد القطاع للتعاون مع مختلف الأطراف فى هذا المجال

وأكد على الجهود التى تقوم بها مصر تكون ممر لعبور الطاقة النظيفة التى تتمتع بها القارة الأفريقية، وتحرص مصر على دعم جهود الدول الأفريقية للنفاذ للطاقة النظيفة من المصادر المتجددة.

وأشار الوزير إلى مشروع الضخ والتخزين الجاري مع استكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذه بجبل عتاقة بإجمالي قدرات تصل إلى حوالى 2400 ميجاوات.

وأشاد الوفد بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري من خبرات كبیرة فى كافة المجالات وخاصة الطاقات المتجددة.

كما أشادوا بخطط مصر الطموحة للتوسع في الطاقة المتجددة والتحول للطاقة الخضراء ،وأكدوا عن رغبتهم فى التعاون مع قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى فى العديد من المجالات وخاصة الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر للحد من إنبعاثات الكربون.

جدير بالذكر أنه قد تم بمقر مجلس الوزراء توقيع مذكرة تفاهم، شهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري بين كل من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصندوق مصر السيادي، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة “ميرسك العالمية”؛ لإقامة مشروع إنتاج الوقود الأخضر لإمدادات تموين السفن للحد من إنبعاثات الكربون.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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