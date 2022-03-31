تذبذب أسعار الذهب محليا.. وعيار 21 عند 971 جنيها

شاهندة إبراهيم – سيطرت حالة من التذبذب على أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الخميس، لتتراجع بواقع 4 جنيهات. وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، إن عيار 21 هبط خلال تعاملات اليوم إلى منطقة 971 جنيها. وتراجع أيضا عيار 18 إلى 860 جنيها، ونزل عيار 24 عند 1082 جنيها، فيما حقق الجنيه الذهب قيمة 7 آلاف و768 جنيها.

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