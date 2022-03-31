مال وأعمال

تذبذب أسعار الذهب محليا.. وعيار 21 عند 971 جنيها

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شاهندة إبراهيم – سيطرت حالة من التذبذب على أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الخميس، لتتراجع بواقع 4 جنيهات.

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وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، إن عيار 21 هبط خلال تعاملات اليوم إلى منطقة 971 جنيها.

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وتراجع أيضا عيار 18 إلى 860 جنيها، ونزل عيار 24 عند 1082 جنيها، فيما حقق الجنيه الذهب قيمة 7 آلاف و768 جنيها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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