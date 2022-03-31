مال وأعمال

السيادي المصري: مؤسسة تضم صناديق الثروة في أوروبا والشرق…

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قال صندوق مصر السيادي في بيان، إنه وقع اتفاقية تعاون مع شركة مالطا للاستثمارات الحكومية وبنك فرنسا للاستثمار العام، لتأسيس “مؤسسة صناديق الثروة السيادية في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا” في مالطا، الأمر الذي يضع أساساً لشبكة تعاون بين دول منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط.

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هذا ووقعت الشركة الإسبانية لتمويل التنمية مذكرة تفاهم مع الأطراف الثلاثة بنية أن تصبح عضوا في مؤسسة صناديق الثروة السيادية في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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وتهدف المؤسسة أن تكون بمثابة منصة إقليمية للأعضاء للالتقاء وتبادل الخبرات والمعلومات المتاحة حول فرص الاستثمار لتحقيق الأهداف الوطنية والتنمية الاقتصادية المستدامة في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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وتهدف شبكة التعاون أيضا إلى حشد رأس المال الخاص بدعم ومشاركة استثمارية من الصناديق السيادية التي ستساعد في جذب تدفقات استثمارية خاصة كبيرة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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