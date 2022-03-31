موديز تسحب جميع تصنيفاتها الائتمانية للكيانات الروسية

– قالت وكالة موديز اليوم الخميس، إنها سحبت جميع التصنيفات الائتمانية لروسيا والكيانات شبه السيادية الروسية المصنفة. وقالت إنها قررت سحب التصنيفات لأسباب تجارية خاصة بها. وفي الأسبوع الماضي أعلنت موديز عزمها سحب تصنيفاتها الائتمانية للكيانات في أعقاب تحركات مماثلة من وكالة التصنيف العالمية فيتش وستاندرد آند بورز.

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