الاقتصاد البريطاني ينمو 1.3% في الربع الأخير من 2021

– أفادت بيانات رسمية اليوم الخميس، أن وتيرة تسارع الاقتصاد البريطاني جاءت أعلى من التوقعات في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2021 عندما عصفت بالبلاد موجة الإصابات بالمتحور أوميكرون من كوفيد-19.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية، إن الناتج المحلي الإجمالي في خامس أكبر اقتصاد في العالم ارتفع 1.3 بالمئة في الربع الرابع من العام الماضي مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، وهو ما يفوق تقدير أولي للنمو عند واحد بالمئة.