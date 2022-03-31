وكالة الطاقة الدولية تدعو إلى اجتماع وزاري طارئ لمناقشة سوق…

– قال متحدث باسم وزير الطاقة الأسترالي انجوس تايلور اليوم الخميس، إن وكالة الطاقة الدولية دعت لعقد اجتماع وزاري طارئ يوم الجمعة في الساعة 1200 بتوقيت جرينتش لمناقشة حالة سوق النفط.

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وقال المتحدث “دعت وكالة الطاقة الدولية إلى عقد اجتماع طارئ مساء الجمعة بتوقيت أستراليا”، مضيفا أن تايلور سيشارك.

كما قالت متحدثة باسم وزيرة الطاقة النيوزيلندية ميجان وودز، إن الدول الأعضاء في الوكالة ستجتمع لاتخاذ قرار بشأن سحب جماعي من مخزونات النفط.

وقالت “لم يتقرر حجم السحب الجماعي المحتمل… سيحدد الاجتماع كمية إجمالية وسيتبع ذلك تخصيص كمية لكل دولة”.

قال اثنان من كبار المسؤولين الأمريكيين أمس الأربعاء، إن إدارة الرئيس جو بايدن تدرس سحب مليون برميل نفط يوميا من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي على مدى عدة أشهر لخفض أسعار البنزين.

وقد يضاف ذلك السحب إلى 60 مليون برميل من النفط وافقت دول وكالة الطاقة الدولية على سحبها في وقت سابق من مارس لتحقيق الاستقرار في الأسواق العالمية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال المتحدث باسم تايلور إن الاجتماع سيعقد “لمناقشة آثار العمل الجماعي وتقييم الوضع الحالي لسوق النفط”.