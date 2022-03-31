الولايات المتحدة تبحث سحب مليون برميل نفط يوميا من الاحتياطي…

– قال مصدر يوم الأربعاء إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تبحث سحب مليون برميل من النفط يوميا على مدار عدة أشهر من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي.

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