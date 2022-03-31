مال وأعمال

كريستالينا جورجيفا: صندوق النقد سيدعم برنامجا يعزز الاحتياطي…

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قالت كريستالينا جورجيفا مدير صندوق النقد الدولي أنها التقت مع الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري.

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وأضافت كريستالينا في تدوينة على تويتر أن الصندوق رحب باستجابة مصر لتفادي صدمة ميزان المدفوعات وتأثير ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

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وقالت أن صندوق النقد الدولي سيدعم برنامجا يساعد على دعم الاحتياطيات والحماية الاجتماعية وتعزيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص.

كانت الحكومة قد أعلنت قبل أيام عن بدء مشاورات مع صندوق النقد الدولي لبرنامج إصلاح اقتصادي شامل جديد.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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